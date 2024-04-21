По словам военного эксперта, до начала большого наступления РФ Украина должна начать получать снаряды по чешской инициативе и первые партии новой помощи от США.

Россияне в мае-июне будут лезть в ловушку, потому что ВСУ получат помощь. Об этом в эфире телеканала 1+1 в рамках информационного телемарафона сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

В частности, у него спросили, как факт одобрения в Палате представителей США новой помощи для Украины будет влиять на боевые действия на фронте в ближайшее время. Мусиенко отметил, что Россия уже усилила серьезные атаки.

"Они же сейчас тоже на грани воюют. Они воюют на пределе своих наступательных возможностей. Они используют все", - сказал эксперт.

Он отметил, что Россия собирается ускорить и интенсифицировать наступление в середине мая - конце июня.

"Посмотрите, как это складывается для нас в календарном плане. Для нас это подходит таким образом, что, в принципе, к тому времени мы должны получить определенную поддержку от Соединенных Штатов. Для нас складывается так, что первые партии снарядов по чешской инициативе тоже должны прибывать. И европейская помощь. В принципе, Россия своих планов уже не изменит. Они уже раскачались и они пойдут. Они будут наступать сейчас и в мае-июне. Но изменило это для нас диспозицию. Потому что у нас появляется дополнительная огневая мощь. Получается, что враг лезет, как, знаете, как в ловушку. Они не остановятся. Они будут лезть", - подчеркнул Мусиенко.

По его словам, россияне видят, что уже все знают об их намерениях и даже где они намерены наступать - так, в 2022 году перед началом полномасштабного наступления западные медиа сообщили о маршрутах наступления россиян заранее, но оккупанты этих маршрутов не изменили, когда начали наступление.

"Сейчас они будут делать то же самое. Единственное, что меняется, - что сил и средств станет больше, чтобы им такой горячий прием устроить. То есть, они лезут в ловушку", - подчеркнул эксперт.

При этом он обратил внимание, что на сегодняшний день при правильном построении линии обороны прорвать ее с помощью бронетехники будет очень трудно.

"Россия сейчас наступает так, как мы наступали летом 2023 года. Единственное отличие в том, что они не считаются с потерями. И они считают, что все же и количество непременно перерастет в качество", - сказал Мусиенко.

Он отметил, что россияне считают, если потеряли возле одного села 314 единиц техники, то могут позволить потерять еще 500 единиц техники, но смогут прорвать украинскую оборону.

"Это такая логика у них. Но ведь можно, при этом, потерять боеспособность армии", - сказал Мусиенко.

Он считает, что следует ожидать оживления боевых действий на Угледарском направлении.

"Думаю, что в мае-июне, когда будет оживление наступательных действий, Угледар будет южной точкой, откуда враг будет пытаться продвинуться, и северной будет Харьков", - убежден Мусиенко.

По его словам, цель россиян будет заключаться в том, чтобы растянуть украинскую линию обороны.

"Наступать всюду им не удастся. А на востоке будут пробовать. Северная точка будет с Белгородщины на Харьковщину - охватывающий удар туда. И с юга будет Угледар", - считает Мусиенко.

По его словам, на юге Россия активизируется, чтобы оттеснить украинские силы и не дать им возможности наносить удары по железной дороге, которая проходит через Волноваху.

Помощь США Украине

20 апреля Палата представителей одобрила законопроект о военной и финансовой помощи Украине. Этот законопроект в целом предусматривает выделение почти 61 млрд долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Этот законопроект еще должен рассмотреть Сенат (верхняя палата Конгресса) и подписать президент Джо Байден.

Вас также могут заинтересовать новости: