Заключенные рассказали FT, что ищут свободы и личного искупления. Некторых также мотивируют высокие зарплаты.

В Украине в рамках инициативы по мобилизации осужденных были освобождены 2872 заключенных из 5196 претендентов. Как рассказал Financial Times министр юстиции Денис Малюська, для них это "хорошая возможность начать жизнь с новой страницы".

Украинское правительство предоставило изданию доступ к исправительной колонии в Киевской области, откуда более 100 осужденных преступников уже были освобождены для прохождения военной службы. По словам Малюськи, еще десятки человек заинтересованы в том, чтобы записаться в армию в этой и других тюрьмах.

Заключенные рассказали FT, что ищут свободы и личного искупления. Других мотивировали более высокие зарплаты, которые позволят им содержать свои семьи, выполняя свой патриотический долг.

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Так, Владимир Барандич, осужденный за употребление наркотиков, ранее был солдатом Президентской бригады Украины, защищая главу государства в первые дни полномасштабного вторжения Москвы. Он был приговорен к тюремному заключению на срок от четырех до восьми лет. Но благодаря новому закону, может получить шанс на искупление.

"Я готов отправиться туда, куда меня пошлют", - сказал он, "Я хочу убивать больше русских".

27-летний Артур, отбывающий срок за грабеж, сказал, что согласился записаться в армию, чтобы показать своей жене и маленькой дочери, что он больше, чем просто судимый. Им также движет желание "уничтожить русских" после того, как он стал свидетелем неописуемых ужасов, которые творились в его родном Гостомеле под Киевом в первый месяц вторжения.

Максим, 32-летний заключенный, отсидевший 14 месяцев из почти 10-летнего срока за нанесение тяжких телесных повреждений, также готов идти на войну. Бывший связист, он имеет военный опыт, который, по его мнению, может пригодиться и дает ему шанс перевернуть свою жизнь - хотя его семья считает, что он должен отсидеть.

"Я чувствую, что [в армии] я буду гораздо эффективнее и полезнее, чем в тюрьме", - сказал он. "Я верю, что буду как рыба в воде".

Мобилизация осужденных в Украине

Ранее министр юстиции рассказал. что в Украине применяют более высокие стандарты к мобилизации осужденных, чем в РФ.

В Украине осужденные за серийные убийства, сексуальное насилие и преступления, связанные с национальной безопасностью, не допускаются к программе досрочного освобождения. Бывшим высокопоставленным политикам, посаженным в тюрьму за коррупцию, также не разрешается поступать на службу.

При этом, чтобы получить право на участие в конкурсе, заключенные должны пройти ряд физических и психологических тестов, а также собеседования с тюремными и военными чиновниками. Кроме того, у них должно оставаться не менее трех лет до конца срока заключения и они должны быть не старше 57 лет.

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