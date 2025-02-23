По словам главы украинской разведки, российские разведывательные службы потерпели провал в начале полномасштабного вторжения.

Подходя к третьей годовщине полномасштабного вторжения и по сути 11 годовщине войны, руководство Российской Федерации осознало, какую страшную ошибку оно совершило в 2022 году. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время Форума "Украина. Год 2025".

"Почему страшную? Потому что они признали, что базировались на абсолютно ложных данных. Это полный провал их разведывательных служб, которые в свою очередь базировались на данных агентуры, которая работала здесь в Украине. По факту просто списывались огромные средства на это", - подчеркнул Буданов.

По его словам, основываясь на абсолютно ложной информации, российские аналитики делали "ненормальные выводы", которые привели к тому, что уже три года продолжается полномасштабная война, когда россияне думали захватить Украину за 3-10 суток.

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"Это, пожалуй, самое интересное из того, что я вам хотел сегодня сказать. В целом, относительно ситуации, прежде всего, РФ не отказывается от достижения своей стратегической цели. К сожалению, надо будет с этим жить. То, что им это не удается - это очевидно, поскольку война длится уже почти 11 лет. Продвижение есть, но темпы совершенно не такие, которые они себе ставили целью. Проблемы есть у них, есть у нас, но не надо отчаиваться", - отметил глава ГУР.

Война в Украине - последние новости

Ранее издание CNN оценило, сколько территорий потеряла Украина с начала войны. По подсчетам журналистов, наше государство потеряло в 2022 году 11% своей территории. В то же время если учесть земли, уже захваченные Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами с начала конфликта в 2014 году (Крым и часть Донбасса), то общая площадь утраченных Украиной земель составляет около 18%.

В то же время спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что в оккупированном Крыму российские военные под видом учений могут устраивать контрдиверсионные мероприятия для поиска украинских патриотов. Он отметил, что в Крыму остается большое количество украинских граждан, которые поддерживают свое государство.

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