В оккупированном Крыму во время 'учений' ищут украинских патриотов, - Плетенчук

Контингент россиян в Крыму достаточно большой - там постоянно находятся военные подразделения.

Во временно оккупированном Крыму российские военные под видом учений могут устраивать контрдиверсионные мероприятия. Об этом в эфире Киев-24 рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, контингент россиян в Крыму достаточно большой - там постоянно находятся военные подразделения.

"Контингент там, конечно, большой, само собой. Потому, что Крым является фактически пунктом базирования, и базой подскока к непосредственно линии боевого соприкосновения. Поэтому там конечно постоянно находятся различные подразделения. Не следует забывать, что в Крыму базируется морская пехота Российской Федерации, 810-я бригада, которая фактически уже является дивизией. Ее очень сильно расширили, туда постоянно набирают людей", - сказал Плетенчук.

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В то же время он добавил, что в Крыму остается большое количество украинских граждан, среди которых много патриотов. И на полуострове под видом учебных мероприятий происходит фильтрация.

"Главное, что несмотря на то, что оккупанты говорят, что перевезли туда (в Крым - УНИАН) 1 млн россиян - незаконно на постоянное место жительства, не следует забывать, что в Крыму все равно остается большое количество украинских граждан. Среди которых много патриотов своей страны", - сказал спикер.

Он акцентирует на том, что во время "учений" проводятся реальные проверки и с этим "надо быть очень осторожными".

"Это могут быть контрдиверсионные мероприятия под видом учений. Практика показывает, что такой кейс может иметь место с большой долей вероятности", - подчеркнул военный.

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Как писал УНИАН, незаконно построенный Керченский мост периодически "закрывает" дым. Представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук пояснил, что таким образом российские оккупанты пытаются "спрятать" путепровод от возможных атак ВСУ. Как пояснил военный, когда люди видят дым, речь идет не о последствиях атаки ВСУ, а о так называемой дымовой завесе, за которой оккупанты пытаются "спрятать" незаконное сооружение. В то же время он считает, что изменения все же произойдут.

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