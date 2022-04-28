Кирилл Петков подчеркнул, что в Украине Россия ведет войну против мирных людей и свободного мира.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков убежден, что Украина выиграет войну, начатую Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петков сказал во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Глава болгарского правительства поблагодарил украинские власти за проявленное лидерство не только для Украины, но и для всего свободного мира.

"Украина выиграет эту войну. И все демократические страны будут стоять на вашей стороне. По моему мнению, нет никакого сомнения, что это будет единственный итог, который состоится", - заявил Петков.

При этом болгарский премьер отмечает, что Россия в Украине начала войну в отношении гражданского населения, а не специальную военную операцию.

Он сказал, что ему было важно воочию увидеть последствия войны в Украине.

"Я был тронут, когда увидел жилые дома, подвергшиеся бомбардировкам в небольшом сообществе, которое даже не имеет военных рядом. Самая трогательная картина, которую я сегодня увидел, - это была детская игрушка среди завалов жилого дома, который поразила русская ракета. Поэтому, я не могу сказать, что это военная операция или специальная операция - это война против гражданских", - сказал Петков.

Он добавил, что теперь еще больше не жалеет, что уволил министра обороны за то, что тот назвал войну России против Украины "специальной операцией".

"Никто не должен говорить ничего другого, когда они видят такие ужасные картины, кроме как, что это война против свободного мира и война против гражданских", - подчеркнул Петков.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Болгария - среди дружественных стран в контексте поддержки Украины.

Напомним, что президент Болгарии Румен Радев выступал против визита в Киев.