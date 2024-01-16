Также среди разбитого средства ПВО и две радиолокационные станции противника.

Украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. В частности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, 8 артиллерийских средств, одно средство ПВО и две радиолокационные станции противника.

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Война в Украине: новости

За предыдущие сутки на линии фронта произошло почти 90 боевых столкновений. В частности, только на Авдеевском направлении захватчики 31 раз безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск.

А за эти сутки произошло 94 боевых столкновений. Больше всего враг напирал на Лиманском и Авдеевском направлениях.

При этом командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что Сухопутные войска ВСУ сейчас находятся в "активной обороне" и сосредоточены на удержании позиций вдоль восточного участка фронта протяженностью 1000 км.

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