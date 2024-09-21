Такие потери непременно скажутся на ситуации на передовой.

На складах в Тверской области был уничтожен примерно трехмесячный запас боеприпасов для российской армии. Это будет иметь влияние на фронте, пишет The New York Times со ссылкой на экспертов.

Как отмечают эксперты, уничтожение крупных складов с боеприпасами в России имеет ключевое значение для Украины, поскольку оккупанты имеют значительное преимущество в огневой мощи.

"Единственный способ победить российскую армию - это разгромить ее материально-техническое обеспечение. Это уничтожение важнейшего компонента войны. Танки и пушки без боеприпасов не будут стрелять и будут просто неэффективны", - заявил Сергей Кузан, глава неправительственной исследовательской группы Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Видео дня

Первый мощный удар на этой неделе Украина нанесла в среду - по арсеналу возле города Торопец Тверской области. Глава центра военной разведки Эстонии полковник Антс Кивиселг считает, что в результате этой атаки могло быть уничтожено 30 000 тонн снарядов, что эквивалентно примерно 750 000 снарядов.

"Это запас боеприпасов на два-три месяца. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах, и мы увидим влияние этих потерь на фронте в ближайшие недели", - заявил он.

Масштаб российских потерь в результате новой атаки в ночь на субботу еще предстоит выяснить. Например, известно, что на арсенале "Тихорецк" в Краснодарском крае, куда сегодня "прилетело", вероятнее всего хранились снаряды из Северной Кореи.

Аналитики говорят, что Тихорецкий склад был важным звеном в обеспечении российских войск. Он находится примерно на одинаковом расстоянии от зоны боевых действий на Донбассе и от Крыма, через который боеприпасы поставляются на южный фронт.

Также остается непонятным, из какого вида оружия Украина атаковала склады. Джастин Бронк, старший научный сотрудник авиации и технологий Королевского института объединенных служб, сказал, что хватило бы и маломощного беспилотника, если боеприпасы хранились под открытым небом.

Но выше упомянутый Сергей Кузан отметил, что склады боеприпасов были защищены земляными валами и подземными бетонными укрытиями, из-за чего их было трудно атаковать с помощью беспилотников.

"Для этого нужна не просто ракета, это должна быть тяжелая ракета", - сказал он, указав на вооружение большой дальности, которое поставляют Украине западные союзники, например, британско-французские ракеты Storm Shadow.

По крайней мере публично союзники до сих пор запрещали Украине использовать это оружие в глубине России.

Удары по России: последние новости

Как писал УНИАН, ночью СБУ и ВСУ вместе отработали по арсеналу РФ в Краснодарском крае, а затем СБУ "самостоятельно" отработала по еще одному арсеналу - в Тверской области и аэродрому Шайковка в Калужской области.

В частности поражены склады хранения артиллерийских снарядов и ракет к комплексам "Искандер" и "Точка-У". В Шайковке поражена инфраструктура военного аэродрома, где дислоцируются самолеты стратегической авиации Ту-22М.

Вас также могут заинтересовать новости: