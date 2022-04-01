На новых перехватах СБУ слышно, как российский командир говорит подчиненному, что уже доложил руководству об "уничтоженной" технике, а теперь ожидает ее фото.

Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за "подбитую украинскую".

Как сообщает Служба безопасности Украины, россияне идут на это, чтобы создать хотя бы видимость своих "успехов" в Украине.

В частности, на новых перехватах СБУ слышно, как российский командир ставит своему подчиненному задачу: сделать фото- и видеофиксацию "уничтоженных минометов".

"Они пользуются схожестью нашей техники, но даже "в спокойных условиях" путинские вояки не могут уничтожить собственную гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчаткой", - отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, позже командир сказал подчиненному, что уже доложил руководству об "уничтоженной" технике, а теперь ждет ее фото.

Ранее УНИАН писал, что российские военные в Украине случайно сбили свой же самолет.

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