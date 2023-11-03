При этом он отметил, что эта "файная новость" нуждается в подробностях.

Сегодня был удар по центру оккупированной Волновахи Донецкой области, где в Доме культуры железнодорожников находилось немало российских оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко. "Волноваха. Место прилета здесь так называемый ДКЖ (или дом культуры железнодорожников). Как понимаете, никакой культурой там не пахло. С места говорят, что неплохо у оккупантов и коллаборантов пригорело", - прокомментировал он в Telegram.

При этом он отметил, что эта "файная новость" нуждается в подробностях.

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Убийство семьи в Волновахе

29 октября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированной россиянами Волновахе оккупанты расстреляли большую семью с детьми - погибли 9 человек, включая девочку - ученицу 4 класса и мальчика дошкольного возраста.

Российских контрактников, которых подозревают в массовом убийстве семьи Капканец, зовут Антон Сопов и Станислав Рау. Их задержали.

ВЧК-ОГПУ сообщила, что Сопову в августе исполнился 21 год - он ушел служить по контракту сразу после окончания срочной службы. 28-летний Рау родом из Алтайского края, но в последнее время проживал с женой в Петропавловске-Камчатском. У обоих задержанных были проблемы с долгами - не могли погасить кредиты, видимо, поэтому отправились воевать по контракту. Интересно, что родители Рау и Сопова ранее судимы, были в федеральном розыске за различные преступления. Также отец Сопова, уроженец Приморского края Руслан Сопов с 2016 года находится в базе "Миротворец" как военнослужащий ЗРД 60-й ОМСБр (в/ч 16871), водитель грузовиков ВС РФ и участник боевых действий.

По данным источника, одного из убийц взяли дома - он проживал неподалеку от коттеджа, в котором нашли расстрелянной семью Капканец. Другого обвиняемого нашли чуть позже.

На первоначальных следственных действиях Сопов и Рау признались, что хотели поквитаться только с мужчинами – Эдуардом и его сыном Александром, которые, якобы, их обидели. По словам задержанных, женщин и детей они убили случайно, поскольку в темноте не смогли распознать жертв. Предположительно, стрельба велась из специальных штурмовых автоматов "Вал".

Как выяснил ВЧК-ОГПУ, Рау и Сопов считались "образцово-показательными военнослужащими", о них снимали сюжет для росТВ.

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