Игнорируя тысячи других своих военных преступлений, россияне внезапно начали расследовать именно это дело.

Неожиданно оперативная реакция российской оккупационной власти на убийство большой семьи с детьми в Волновахе, вероятно, является "политическим позерством". Такое мнение высказали эксперты, с которыми пообщались журналисты The New York Times.

Издание отмечает, что Москва постоянно отрицает все факты военных преступлений, которые совершили российские оккупанты на украинских территориях. Поэтому неожиданно оперативная реакция россиян именно на это убийство "вызывает сомнения относительно мотивации этого поступка", заявила руководитель Медиа-инициативы за права человека Татьяна Катриченко. По ее мнению, российские власти "были вынуждены объявить о расследовании этого дела", поскольку фотографии убитых людей быстро распространились в социальных сетях, создавая общественное давление на оккупационные силы.

Катриченко и другие эксперты сомневаются, что российские следователи действительно добросовестно будут пытаться раскрыть это дело. По мнению специалистов, задачей этого расследования, вероятно, будет создание внешнего впечатления, что Москва действительно обеспокоена преступлениями против гражданского населения.

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"Сейчас российская информационная кампания по этому делу строится на том, что это эксцесс исполнителя. Это вписывается в их стратегию притворства", – говорит член киевского Центра гражданских свобод Михаил Савва, подчеркивая, что одновременно с этим Москва игнорирует многие другие преступления, совершенные российскими войсками.

Расстрел семьи в оккупированной Волновахе - что известно

Как писал УНИАН, 29 октября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированной россиянами Волновахе Донецкой области захватчики расстреляли большую семью с детьми. Всего погибли 9 человек, включая девочку-ученицу 4 класса и мальчика дошкольного возраста. По словам Андрющенко, так "кадыровцы" отомстили за то, что глава семьи ранее с ними поссорился.

Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил эту информацию.

На следующий день российские "правоохранители" сообщили о задержании подозреваемых в убийстве. Ими оказались двое контрактников из тихоокеанской морской пехоты, никакого отношения к "кадыровским" подразделениям они не имеют.

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