По мнению ученого, Путин может намеренно затягивать переговоры о прекращении огня, но непонятно, сколько еще Трамп готов это терпеть.

Хотя в команде президента США Дональда Трампа рассчитывают достичь перемирия в Украине до Пасхи или по крайней мере до конца апреля, но такие сроки вряд ли являются реалистичными.

Такое мнение Радио Свобода высказал старший научный сотрудник Hudson Institute Люк Коффи. Он отметил, что сейчас факты свидетельствуют, что Россия к этому не стремится.

"Я не верю, что [прекращение огня] состоится до 20 апреля... Якобы договорились о прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры, которое все равно нарушается. Думали, что есть соглашение о прекращении огня в Черном море. А потом Россия выдвинула предварительные условия, которые должны быть выполнены", - обратил внимание Коффи.

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По мнению ученого, российский диктатор Путин может намеренно затягивать переговоры о прекращении огня, но непонятно, сколько еще Трамп готов это терпеть.

"Путин делает все возможное, чтобы сдерживать Трампа, чтобы затянуть это как можно дольше", - поделился мнением Коффи.

"Россия затянет это до начала лета, до саммита НАТО, потому что [Путин] хочет, чтобы это стало вопросом во время саммита НАТО. Он хочет, чтобы альянс выглядел разделенным. А потом на той же неделе, когда состоится саммит НАТО, Путин скажет, что хочет встретиться с Трампом, чтобы обсудить реальное прекращение огня. Таким образом может сложиться сумасшедшая ситуация, когда Трамп встречается с Путиным на той же неделе, что и саммит НАТО, что, по моему мнению, будет катастрофой для альянса", - спрогнозировал исследователь.

Переговоры о мире в Украине

Вчера издание Reuters написало, что у Трампа больше не верят в быстрое прекращение огня. В частности, в Белом доме считают, что вряд ли смогут достичь прекращения огня в Украине в ближайшие несколько месяцев.

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