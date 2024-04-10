Американские беспилотники хрупкие и неспособны преодолеть российские технологии глушения и отключения GPS. А иногда они даже не могли взлетать.

Американская компания Skydio выделила ВСУ сотни своих лучших беспилотников, чтобы помочь бороться с российскими оккупантами, но они плохо себя показали.

Как пишет The Wall Street Journal, безаилотники Skydio сбивались с курса и терялись из-за российской радиоэлектронной борьбы.

Издание добавило, что большинство малых дронов, разработанных американскими стартапами, не справились в боевых условиях. Это плохая новость и для Пентагона, который нуждается в надежных поставках тысяч малых беспилотников.

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Беспилотники из США дорогие, неисправные и их трудно ремонтировать, говорят руководители компаний-производителей, украинские военные на передовой, украинские чиновники и бывшие американские военные чиновники.

Не имея решений на Западе, Украина обратилась к более дешевой китайской продукции, чтобы пополнить арсенал беспилотников.

Генеральный директор Skydio Адам Брай признал, что его беспилотники оказались бесполезными.

Издание со ссылкой на украинские власти отмечает, что американские беспилотники являются хрупкими и неспособными преодолеть российские технологии глушения и отключения GPS. Иногда они не могли взлетать, выполнить миссию или вернуться. Американские беспилотники часто не могут летать на заявленные расстояния или нести значительную полезную нагрузку.

Руководители американских компаний-производителей беспилотников заявили, что для них стало сюрпризом развертывание радиоэлектронной войны в Украине.

Однако ВСУ нашли способы получить большое количество беспилотников, а также запчасти к ним из Китая. Военные используют готовые китайские беспилотники, преимущественно компании SZ DJI Technology.

Кроме того, как пишет WSJ, Украина развила свою индустрию беспилотников с использованием компонентов из Китая. Украинские заводы выпускают сотни тысяч небольших дешевых дронов, которые могут нести взрывчатку. Она также производит более крупные беспилотники, которые могут наносить удары вглубь территории противника и достигать российских кораблей в Черном море.

Издание отметило, что ВСУ тратят около 10 тыс. беспилотников в месяц, и этого они не смогли бы делать, если бы были вынуждены покупать дорогие американские беспилотники. Многие американские беспилотники стоят на много дороже, чем китайские.

Война в Украине: новости

Государственный департамент США разрешил продажу Украине военной продукции на сумму $138 млн. Речь идет об обеспечении критического ремонта и запасных частей для ракетных систем Hawk. США объявили об этом шаге, заявив, что Украина срочно нуждается в технической поддержке, чтобы поддерживать работу ракетной системы.

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