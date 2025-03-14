Попытка устроить наступление на город с двух сторон обернулась для россиян тяжелыми потерями и локальными контрнаступлениями ВСУ.

Российская армия провалила задачу по наступлению на Купянск сразу по двум берегам реки Оскол. В последние недели у россиян там потери не только в людях, но и в контролируемой территории, пишет военный обозреватель Александр Коваленко.

"Правый берег Оскола… пострадали фигнёй и хватит… На Купянском направлении у группы войск "Запад" … вырисовывается такой себе шпагат с угрозой разрыва связок", – описывает он положение оккупантов в районе Купянска.

В ноябре прошлого года россиянам удалось создать плацдарм на правом, западном берегу Оскола, чтобы поддержать наступление на Купянск основных сил на левом, восточном берегу. Однако за четыре месяца плацдарм так и остался очень небольшим, зато стоил армии агрессора тяжелых потерь, пишет Коваленко.

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Более того, в последние недели Силы обороны Украины оттеснили россиян с нескольких позиций на этом плацдарме. Коваленко отмечает, что российская 69-я мотострелковая дивизия "неспешно, но уверенно стачивается" в боях на правом берегу Оскола. И теперь эти жертвы выяглядят еще более бесмысленными, поскольку ВСУ отбросили россиян еще и на главном направлении удара на Купянск – в районе села Синьковка на левом берегу Оскола.

"Вот и возникает вопрос, а зачем оно было нужно? Но, для россиян куда важнее ответ на другой вопрос, а что делать дальше?" – пишет Коваленко.

Бои за Купянск: последние новости

Как писал УНИАН, на Харьковщине российские оккупанты усилили активность на фоне предварительных переговоров о прекращении войны. Офицер Олесь Маляревич, который воюет вблизи реки Оскол, считает, что россияне стремятся захватить как можно больше земли перед переговорами по сути.

Также мы рассказывали, что в период зимних морозов россияне воспользовались возможностью и по льду перебросили на правый берег Оскола дополнительные силы. Однако с потеплением у сходом льда поддержка плацдарма стала проблемой.

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