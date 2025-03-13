Силы обороны теперь пытаются выбить их.

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" заявили, что российские захватчики во время замерзания реки Оскол воспользовались возможностью и перебросили часть своих сил.

Представитель ОСУВ Виктор Трегубов в эфире телемарафона рассказал, что захватчики пытаются "докидывать" другие силы за счет малых плавсредств, однако теперь это не так просто. "Именно поэтому у них там сейчас есть определенные силы, которые они пытаются использовать, а украинцы, конечно, пытаются их снова за реку вернуть", - сообщил он.

Также у спикера уточнили, можно ли говорить, что половодья у реки Оскол не будет, поскольку этой зимой было мало снега:

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"С одной стороны, хорошо, что снега было немного, потому что река бы промерзла на долгое время, они бы перебросили больше войск. Но сильного половодья не ожидается, да и там река не такая, чтобы выйти из берегов и смыть их всех".

Ситуация на фронте

Напомним, ранее военные сообщали, что российские оккупационные войска усилили свою активность на фронте. Это происходит на фоне переговоров о прекращении войны. В частности, захватчики очень активны вблизи реки Оскол, а также на севере и юге региона.

В феврале войска РФ переправлялись через Оскол, используя сложные погодные условия. Они не смогли надежно закрепиться, поскольку не имели поддержки бронетехники и постоянной логистики.

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