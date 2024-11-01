Он также обратился к тем, кто думает, что американское лидерство в поддержке Украины обходится дорого, и посоветовал подумать о цене американского отступления.

На войне в Украине "нет серебряной пули", то есть, какой-либо системы вооружений, которая переломит ход событий на поле боя. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин в статье, опубликованной в журнале Foreign Affaris, в которой говорится о войне в Украине.

"Ни одна отдельная возможность не переломит ход событий. Ни одна система не положит конец нападению Путина. Важен совокупный эффект военных возможностей Украины и сосредоточенность на том, что работает",- написал глава Пентагона.

Этим утверждением он вероятно полемизирует с теми, кто призывает разрешить Украине бить западным оружием по целям вглубь территории РФ.

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Он также дал понять, что американские власти, вопреки многочисленным публикациям СМИ, продолжают выступать за победу Украины, а не за завершение войны путем неких компромиссов.

"Для тех, кто думает, что американское лидерство обходится дорого, подумайте о цене американского отступления. Перед лицом агрессии цена принципа всегда ничтожна по сравнению с ценой капитуляции", -утверждает Остин.

Он заявил, что вторжением в Украину Путин бросил вызов всему западному миру, и "безопасность Америки требует, чтобы мы противостояли агрессии Путина".

Помощь США Украине

Сегодня Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на $425 млн. Пакет включает перехватчики ПВО; боеприпасы для ракетных систем и артиллерии; бронетехнику и противотанковое оружие.

Перед этим президент Владимир Зеленский анонсировал, что США раз в две-три недели будут предоставлять Украине пакет помощи, который будет усиливать ВСУ.

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