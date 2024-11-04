Украина нуждается в дополнительных средствах ПВО от международных партнеров, подчеркнул глава министерства.

Россия готовится к нанесению ударов по объектам ядерной инфраструктуры на территории Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Я снова напомню, что у нас есть доказательства о том, что Россия готовила и готовит удары по объектам ядерной инфраструктуры Украины. Мы должны их защищать, с одной стороны, а также мир должен резко и твердо реагировать, чтобы этого не допустить", – подчеркнул Сибига.

Глава МИД Украины отметил, что помощь коллективного Запада для Украины – это не благотворительность, а инвестиция в общую трансатлантическую безопасность.

Видео дня

"Очень важно, чтобы те решительные шаги, которые должны быть приняты – они принимались также вовремя, чтобы мы не допускали потери наших территорий, дальше не теряли наших людей, чтобы мы становились все более самодостаточными по некоторым направлениям", – добавил он.

Министр подчеркнул, что очень важно эти решения конвертировать в конкретные практические действия. Украина ежедневно доносит это до союзников. Первое – это снятие любых ограничений на применение дальнобойного оружия.

"Это наше справедливое право. Я имею в виду применение дальнобойного оружия по территории России по военным целям", – сказал Сибига.

Вместе с тем, второе – это сбитие российских ракет и дронов над территорией Украины средствами ПВО соседних государств:

"Россия провоцирует. Она тестирует реакцию стран НАТО. Она тестирует системы НАТО. И наше предложение и призыв – наконец принять это решение".

Кроме того, речь идет о наращивании украинских оборонных возможностей и оборонки.

"Украина смогла после начала полномасштабного вторжения в шесть раз нарастить собственное производство различных типов вооружения. Это также о времени и экономии средств для наших союзников. Потому что масштабирование нашего производства дронов, артиллерийских снарядов или артиллерийских систем – будет помогать нам становиться сильнее и самодостаточными, и экономить средства для наших союзников", – заявил Андрей Сибига.

При этом, дополнительные средства ПВО – это фундаментальный приоритет Украины, чтобы защитить украинские города и ядерные объекты на территории нашего государства.

РФ готовится к ударам по ядерной инфраструктуре Украины

В октябре издание Financial Times писало, что Россия меняет маршруты беспилотных летательных аппаратов и ракет, чтобы они проходили рядом с атомными электростанциями Украины. Представители украинских энергетических компаний и чиновники отмечали, что нынешние атаки РФ на энергосистему страны стали более точными, чем осенью 2022 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что россияне хотят атаковать три украинские АЭС. Он отмечал, что есть доказательства таких намерений страны-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: