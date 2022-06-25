По словам специалиста, украинские военные резюмируют, что противник боится подпускать наши подразделения близко к своим позициям.

Вооруженные силы Украины очень сильны в противотанковом вооружении, из-за чего российские войска опасаются прямого контакта с нашими защитниками.

Такое мнение озвучил военный эксперт Сергей Грабский в эфире марафона "FreeДОМ".

По его словам, по этой причине войска РФ боятся подпускать украинские подразделения близко к своим позициям.

"На сегодня по уровню насыщения противотанковыми средствами украинская армия, можно сказать без преувеличения, сильнейшая в мире. Потому что по количеству единиц противотанкового вооружения, которое нам передано, мы можем уничтожить все танки в мире вместе взятые. И это прекрасно понимает противник, чем объясняются его отчаянные обстрелы. Мои коллеги, друзья с передовой резюмируют, что противник боится подпускать наши подразделения близко к своим позициям, потому что понимает, что в таком случае возможность сохранить бронетанковую технику - минимальная. Таким образом, пока у них есть снаряды, они пытаются удержать нас на расстоянии 3-5 км от контактной зоны", - говорит Грабский.

Также он подчеркнул, что на сегодня, кроме Северодонецка, окраин Лисичанска и района Попасной противник не ведет наступательных действий.

Ранее руководство Украины неоднократно отмечало главное преимущество российских войск на фронте. В частности, именно соотношение артиллерии на фронте составляет 10 к 1 в пользу оккупантов.

Если Запад поставит необходимое оружие, ВСУ победит в этой войне, отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Вас также могут заинтересовать новости: