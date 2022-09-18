Беспилотник сбит около 22:00.

Над Херсонской областью сбит второй за сутки беспилотный летательный аппарат российских захватчиков.

Об этом сообщает Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

"17 сентября, около 22:00 часов, в небе над Херсоном, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидировано очередной российский БпЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, около 18:00 над Херсонской областью средствами ПВО воздушного командования "Юг" был сбит беспилотник оккупантов.

Беспилотник был ликвидирован около 18:00.

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за все время полномасштабной войны России против Украины с 24 февраля сбито 911 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

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