Над Херсонской областью сбит второй за сутки беспилотный летательный аппарат российских захватчиков.
Об этом сообщает Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" в социальной сети Facebook.
"17 сентября, около 22:00 часов, в небе над Херсоном, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидировано очередной российский БпЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, около 18:00 над Херсонской областью средствами ПВО воздушного командования "Юг" был сбит беспилотник оккупантов.
Беспилотник был ликвидирован около 18:00.
По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за все время полномасштабной войны России против Украины с 24 февраля сбито 911 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.
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