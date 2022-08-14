Заместитель председателя Харьковской обласной военной администрации Роман Семенуха дал ответ относительно заявления Минобороны РФ о так называемом "освобождении" села Уды на Харьковщине и отметил, какова сейчас ситуация в области.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

"Минобороны (РФ-УНИАН) заявляли, что они и Киев возьмут за три дня. На самом деле происходят перманентные бои, в том числе и ближние бои, в частности, возле населенного пункта Уды – это северо-запад Харьковской области. Но в целом линия соприкосновения стабильна и она мало двигается. Ведутся перманентные артиллерийские обстрелы, то есть боевые действия не прекращаются и продолжаются почти 24 часа в сутки. Ситуация является неспокойной, но если смотреть на дистанцию недели или двух - она почти не изменилась", - акцентировал Семенуха.

Как сообщал УНИАН, 13 августа в своем видеообращении президент Украины отметил, что на Харьковщине украинская оборона крепкая. Попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются.

На Харьковском направлении противник продолжил огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Дементіївка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Большие Проходы, Прудянка, Протопоповка, Петровка, Старый Салтов, Верхний Салтов, Мосьпаново и Коробочкино. Нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Мосьпаново.

Вас также могут заинтересовать новости: