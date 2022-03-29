Командование украинской армии поделилось новой информационной сводкой о ситуации на фронте.

Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

Соответствующей информацией поделился Генштаб ВСУ в свежей информационной сводке по состоянию на 12:00 29 марта.

Целей глобальной наступательной операции враг не достиг. На Киевщине и Черниговщине РФ отводит отдельные подразделения оккупантов. Однако в упомянутых регионах сохраняется высокий риск нанесения ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Россия также столкнулась с проблемами по части ротации и усиления своей армии, которая находится в Украине. По данным Генштаба, в одном только Тихоокеанском флоте ВС РФ из-за отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции" не удается укомплектовать даже одну батальонную тактическую группу.

Война в Украине: ситуация на разных направлениях

На Волынском направлении группировка Вооруженных Сил Республики Беларусь обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит демонстрационные действия.

На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным выводом на территорию Беларуси.

На Северщине оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров враг активных действий не производил.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка, Тихоцкое. Враг нарастил имеющуюся группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонные тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих.

На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия по большинству направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Успехов у врага нет.

В городе Бердянск российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг, под прикрытием огня артиллерии, проводит мероприятия по восстановлению боеспособности, пополняет запасы боеприпасов и топлива.

Группировки сил обороны продолжают ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Сдерживают противника на всех направлениях, а на отдельных — вытесняют врага.

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