Председатель Днепропетровского облсовета отметил, что из людей никто не пострадал.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровщину. В резульате нападения есть разрушения.

Об этом в Telegram-канале написал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Под вечер из "Ураганов" оккупанты ударили по Большой Костромке. Задело жилой дом и хозяйственные постройки. Люди не пострадали, впрочем ранения получила корова. Жители села оттуда не выезжают, держат хозяйство даже в условиях регулярных атак", - рассказал он.

Кроме этого, враг ударил по приграничным территориям Зеленодольска - никто не пострадал.

"Обстреляли войска РФ и Червоногригоровскую и Марганецкую общины в Никопольском районе. К счастью, без разрушений и без пострадавших", - добавил председатель облсовета.

По словам Лукашука, спасатели завершили обследование территорий Великомихайловской общины в Синельниковском районе, по которой этой ночью оккупанты ударили ракетами.

В результате удара разрушены склады, в которых хранилось почти 300 тонн пшеницы, а также повреждены здания агропредприятия, жилые дома и пять единиц сельскохозяйственной техники.

Трагедия в Чаплином-что известно

24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле, а также погиб мальчик 11 лет, который находился в доме, куда попала российская ракета.

Утром 25 августа стало известно, что среди погибших нашли тела двоих детей.

По состоянию на сейчас в поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы-в результате обстрелов российскими оккупантами жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек.

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