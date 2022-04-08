Одесский бизнесмен, совладелец группы компаний ТИС Андрей Ставницер помог Вооруженным силам Украины ликвидировать вражеское подразделение, сообщив его координаты.
Об этом Ставницер сообщил в Facebook.
По его словам, о том, что враг расположился вплотную к его дому, он увидел в веб-камеру.
"Ты смотришь на веб-камеру своего дома, а там во дворе российские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и грады. Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома для наведения огня?"- написал Ставницер.
Он разместил фото, на котором его разрушенный дом, вероятно, поврежденный при ликвидации подразделения оккупантов.
Бизнесмен отмечает, что дом отстроит заново, главное - спасти как можно больше человеческих жизней.
Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Враг бомбил как военные объекты, так и гражданскую инфраструктуру, убивая мирное население в Киеве, Харькове, Чернигове, Мариуполе, Одессе, Николаеве и других населенных пунктах.
Кроме того, российские военные в оккупированных населенных пунктах прятали свою технику возле домов местных жителей, таким образом прячась за спинами украинцев.