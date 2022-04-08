Техника оккупантов расположилась под Киевом, возле частного дома Андрея Ставницера.

Одесский бизнесмен, совладелец группы компаний ТИС Андрей Ставницер помог Вооруженным силам Украины ликвидировать вражеское подразделение, сообщив его координаты.

Об этом Ставницер сообщил в Facebook.

По его словам, о том, что враг расположился вплотную к его дому, он увидел в веб-камеру.

"Ты смотришь на веб-камеру своего дома, а там во дворе российские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и грады. Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома для наведения огня?"- написал Ставницер.

Он разместил фото, на котором его разрушенный дом, вероятно, поврежденный при ликвидации подразделения оккупантов.

Бизнесмен отмечает, что дом отстроит заново, главное - спасти как можно больше человеческих жизней.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Враг бомбил как военные объекты, так и гражданскую инфраструктуру, убивая мирное население в Киеве, Харькове, Чернигове, Мариуполе, Одессе, Николаеве и других населенных пунктах.

Кроме того, российские военные в оккупированных населенных пунктах прятали свою технику возле домов местных жителей, таким образом прячась за спинами украинцев.

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