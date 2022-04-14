Бойцы в одном из районов разбили российских оккупантов.

Львовские десантники в одном из районов боевых действий разбили российские войска. Украинские бойцы освободили несколько населенных пунктов.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Недавно, подразделениями 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины была проведена блестящая операция по уничтожению сил подразделений ВС Российской Федерации. Отметим, что действовали Львовские десантники очень успешно. В частности, были заблаговременно проведены необходимые мероприятия для выявления и подавления огнем огневых средств и других важных объектов противника. После этого штурмовыми подразделениями были проведены наступательные действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате оккупанты были деморализованы, поэтому начали отступать. В результате украинские военные освободили от российских войск несколько населенных пунктов.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министр принял решение о выделении из резервного фонда первого 1 миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских оккупантов областей Украины. Согласно решению, Киевщина получит 400 миллионов гривен, Черниговщина и Сумщина - по 250 миллионов и Житомирщина - 100 миллионов гривен.

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