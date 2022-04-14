Олег Жданов отметил, что Путин живет в иллюзорном мире, поэтому готов положить половину россиян.

Кремль остановит только полный военный разгром российской армии. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину нужна победа любой ценой, поэтому он готов положить половину своей страны.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Обозреватель.

"Остановит только полный военный разгром. Дело в том, что руководитель Кремля не поменялся. Он живет в своем иллюзорном мире. Да, он знает, что потери огромные. В начале войны, по информации из разных источников, на одном из совещаний, когда Герасимов сообщил Путину о потерях, тот якобы сказал: "Даже 30-50 тысяч потерь – ничто по сравнению с той ценой, которую мы получим в результате победы", - объяснил Жданов.

По его словам, Путин согласен на все и не меняет задач для российских военных, поэтому они идут в наступление, в лобовые атаки на позиции ВСУ и они не остановятся.

"Кстати, есть информация о том, что в российском генеральном штабе здравомыслящие офицеры пытаются донести до высшего руководства России, что, если сейчас не остановить попытку второго наступления, можно потерять всю боеспособную часть вооруженных сил РФ. Россия может остаться без армии", - рассказал эксперт.

При это он указал, что Украина увеличит потери российских войск, если получит современное вооружение, а в России процветает "военный идиотизм".

"Это очень напоминает тот этап Второй мировой войны, когда заградотряды гнали советские войска на немецкие пулеметы, и никто не считался с потерями. Как пел Высоцкий, "нам говорили, нужна высота, и не жалей патронов". Здесь абсолютно та же история. Путину нужна победа, а какой ценой – ему все равно. Полстраны положите, но победу мне дайте. 9 мая я хочу провести парад. Капризный мальчик из бункера", - подытожил Жданов.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты не только атаковали военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и открывают огонь по мирным жителям и жилым массивам.

По состоянию на 14 апреля известно, что украинские военные уничтожили примерно 19900 личного состава врага, 753 танка, 1968 бронемашин, 160 самолетов и 144 вертолетов и прочее.

Кроме того, российские оккупанты начали предупреждать родственников, чтобы те не ехали воевать в Украину. Они рассказывают о потерях, как командование РФ бросает своих солдат.

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