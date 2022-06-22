Американские аналитик считают, что бои будут напоминать те, которые наблюдали в Мариуполе.

Российские войска имеют определенный успех в продвижении к Лисичанску с юга. Существует угроза атаки на окрестности Лисичанска в ближайшую неделю.

Об этом сообщили аналитики американского Института исследования войны.

Отмечается, что наступление россиян на Лисичанск является неудачей для украинской обороны в этом районе. При этом указано, что оккупантам потребуются затяжные бои с ВСУ, чтобы захватить город. Подобные блокадные бои наблюдались в Мариуполе и Северодонецке.

По мнению аналитиков, россияне попытаются свести на нет преимущество в обороне, которое украинские военные получили благодаря реке Северский Донец.

Как ранее сообщал УНИАН, Тошковка в Луганской области полностью оккупирована россиянами, оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко заявил, что в Северодонецке не прекращаются уличные бои.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские военнослужащие мужественно защищаются от оккупантов и в будущем могут освободить захваченную часть Донбасса.

Вас также могут заинтересовать новости: