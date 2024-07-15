Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 14 резервных бригад Сил обороны, которые ранее не имели вооружения, начали получать оружие.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции. По словам Зеленского, 14 бригад были созданы давно и в разном количестве. В частности, создавался резерв, который должен быть действенным и боевым.
"Надо, чтобы резерв был не только с оружием, а желательно, чтобы он еще и тренировался на этом оружии, с которым он потом будет воевать", – сказал президент.Видео дня
Он отметил, что резерв должен быть готовым выполнять на фронте задачи военного командования: оборона или наступательные действия.
"Главное, что у тебя есть резерв, и прежде всего, это для того, чтобы проводить ротации. Такое было задание от меня – нам нужны были ротации, чтобы ребята имели отдых. Нужен был резерв. Смотрели, какое количество соответствующих бригад должно быть. И все, что мы просили постоянно, чтобы эти 14 бригад были укомплектованы. Это не новые бригады. Так очень часто ошибались когда говорили: вот Украина хочет новые бригады. Это не новые бригады, это бригады без оружия. Конечно, если говорить, воевали они или не воевали – тогда может быть так: они более свежие", – подчеркнул Зеленский.
Он считает неправильной ситуацию, что эти давно сформированные бригады не имели оружия, но уже "что-то начало поступать".
"Это позитив. Артиллерия и тому подобное. Но до положительного результата еще долго", – сказал Зеленский.
Также глава государства объяснил решение НАТО взять на Альянс вопрос координации поставок военной помощи в Украину. В частности, по его словам, ранее могли быть случаи, что определенное государство выделяло помощь на серьезную сумму, но эта помощь поступала не полностью и доставлялась медленно. В этой ситуации возникал вопрос, куда шли средства, если не вся помощь поступала в Украину.
"И эта координация очень важна. Если НАТО с этим справится – это будет прорыв. Потому что, их главная вещь, о которой мы договаривались с Йенсом Столтенбергом – для меня очень важно, чтобы деньги, выделенные на оружие Украине, пришли в виде оружия для Украины, а не в виде транспорта, еще чего-то...", – сказал Зеленский.
Он отметил, что гуманитарная помощь важна, но "если у вас в пакете написано 40 млрд военной помощи – очень важно, чтобы эти 40 млрд в виде оружия: ПВО или любое оружие, от артиллерии до ПТРК и т.д., чтобы оно пришло".
"А не потом мы выяснили, что нам пришло на 7 млрд, а все остальное, где-то по дороге на те или иные вещи, потратилось. Это очень важно. Поэтому эта координация важна. Не только вовремя, но и чтобы дошло все, не размазалось", – подчеркнул президент.
Что предшествовало
Как сообщал УНИАН, ранее президент заявлял, что Силы обороны Украины имеют 14 неукомплектованных бригад.
"У нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв. У нас стоит 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, о котором говорили – пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно", – подчеркивал президент.
Военный обозреватель Денис Попович, комментируя этот вопрос, высказал мнение, что нашему государству лучше пополнять новыми людьми те бригады, которые уже воюют, а не создавать новые.