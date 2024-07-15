Эти бригады были давно сформированы, но с точки зрения боевого опыта "являются более свежими".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 14 резервных бригад Сил обороны, которые ранее не имели вооружения, начали получать оружие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции. По словам Зеленского, 14 бригад были созданы давно и в разном количестве. В частности, создавался резерв, который должен быть действенным и боевым.

"Надо, чтобы резерв был не только с оружием, а желательно, чтобы он еще и тренировался на этом оружии, с которым он потом будет воевать", – сказал президент. Видео дня

Он отметил, что резерв должен быть готовым выполнять на фронте задачи военного командования: оборона или наступательные действия.

"Главное, что у тебя есть резерв, и прежде всего, это для того, чтобы проводить ротации. Такое было задание от меня – нам нужны были ротации, чтобы ребята имели отдых. Нужен был резерв. Смотрели, какое количество соответствующих бригад должно быть. И все, что мы просили постоянно, чтобы эти 14 бригад были укомплектованы. Это не новые бригады. Так очень часто ошибались когда говорили: вот Украина хочет новые бригады. Это не новые бригады, это бригады без оружия. Конечно, если говорить, воевали они или не воевали – тогда может быть так: они более свежие", – подчеркнул Зеленский.

Он считает неправильной ситуацию, что эти давно сформированные бригады не имели оружия, но уже "что-то начало поступать".

"Это позитив. Артиллерия и тому подобное. Но до положительного результата еще долго", – сказал Зеленский.

Также глава государства объяснил решение НАТО взять на Альянс вопрос координации поставок военной помощи в Украину. В частности, по его словам, ранее могли быть случаи, что определенное государство выделяло помощь на серьезную сумму, но эта помощь поступала не полностью и доставлялась медленно. В этой ситуации возникал вопрос, куда шли средства, если не вся помощь поступала в Украину.

"И эта координация очень важна. Если НАТО с этим справится – это будет прорыв. Потому что, их главная вещь, о которой мы договаривались с Йенсом Столтенбергом – для меня очень важно, чтобы деньги, выделенные на оружие Украине, пришли в виде оружия для Украины, а не в виде транспорта, еще чего-то...", – сказал Зеленский.

Он отметил, что гуманитарная помощь важна, но "если у вас в пакете написано 40 млрд военной помощи – очень важно, чтобы эти 40 млрд в виде оружия: ПВО или любое оружие, от артиллерии до ПТРК и т.д., чтобы оно пришло".

"А не потом мы выяснили, что нам пришло на 7 млрд, а все остальное, где-то по дороге на те или иные вещи, потратилось. Это очень важно. Поэтому эта координация важна. Не только вовремя, но и чтобы дошло все, не размазалось", – подчеркнул президент.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее президент заявлял, что Силы обороны Украины имеют 14 неукомплектованных бригад.

"У нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв. У нас стоит 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, о котором говорили – пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно", – подчеркивал президент.

Военный обозреватель Денис Попович, комментируя этот вопрос, высказал мнение, что нашему государству лучше пополнять новыми людьми те бригады, которые уже воюют, а не создавать новые.

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