Аморальные компромиссы станут причиной нового кровопролития, считает президент Украины.

Президент Владимир Зеленский убежден, что настоящий мир в Украине наступит после полного демонтажа всех элементов российской агрессии.

Просто окончание войны еще не гарантирует мира, Россия сейчас ищет краткосрочного перемирия - передышки, чтобы восстановить силы, об этом глава государства сказал во время обращения к Международному форуму по безопасности в Галифаксе (Канада).

"Кто-то назвал бы и это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию", - заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что нельзя назвать миром любые идеи уступок украинской территорией или суверенитетом, которые когда-то звучали.

"Аморальные компромиссы приведут к новой крови. Настоящий долговременный и честный мир может стать результатом лишь полного демонтажа всех элементов российской агрессии", - подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что украинская формула мира содержит 10 пунктов.

"Это вызовы, которые необходимо преодолеть ради безопасности Украины, Европы и мира. Это формула мира для мира", - добавил президент.

"Украина предложила именно такую формулу мира. Я представил ее Генассамблее ООН и саммиту "Двадцатки". И я прошу вас (участников Международного форума по безопасности в Галифаксе - Ред.) помочь нам реализовать эту формулу! Это единственный путь к настоящему миру", - подытожил Зеленский.

Война Украины с РФ - важнейшие новые заявления Владимира Зеленского

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в своей речи на саммите G20 президент Владимир Зеленский призвал мир не предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Глава государства подчеркнул, что Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. А если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. По его словам, не будет никаких "минсков-3", которые Россия нарушит сразу же после их заключения.

Он представил 10 решений, которые можно реализовать, чтобы гарантировать мир: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоцида, недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

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