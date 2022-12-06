В войне с Россией Украина уже победила, отметил глава ГУР МО.

Для Украины еще немного будут тяжелые времена, но проигрыш России - уже решенный вопрос.

Украина уже победила, это чувствуют все в мире, сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Да, будет еще тяжело определенный период времени, но глобально это ничего не изменит", - сказал он в эфире телемарафона.

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Последние три месяца резко изменилась риторика кремлевских пропагандистов, которые уже начали критиковать военное руководство и говорить, чтобы "не проиграть". Но, по мнению Буданова, это уже неизбежные процессы.

"Проигрыш уже на лице. Это все вылезло вперед. Будут еще немного тяжелые времена, но проигрыш России - это уже решенный вопрос, и они сами об этом прекрасно знают", - пояснил глава разведки.

Буданов также отметил, что внутри России уже начинается разделение по принципу "какая группа придет следующей".

"Ждать, чтобы россияне тысячами вышли на улицу, то этого не будет. Россия не та страна. Там будет иначе", - пояснил он.

Прогнозы Буданова насчет войны Украины с Россией

Как сообщал УНИАН, в начале ноября начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что наступает решающий период войны.

1 октября Буданов выразил мнение, что зимой война стихнет, а весной Украина освободит свои территории.

29 октября он спрогнозировал, что операция по деоккупации Херсона продлится до конца ноября.

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