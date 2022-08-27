В частности, враги осуществляют перегруппировку и передислокацию военной техники.

Украина и Россия готовятся к ведению более активных боевых действий, в частности, оккупанты сейчас осуществляют перебазирование авиации на территории Крыма.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Я бы назвал период, в котором мы сейчас находимся, ситуацией, когда мы готовимся, российская сторона готовится к активизации более активных боевых действий. Оккупанты осуществляют перегруппировку, передислокацию, перебазирование авиации на территории Крыма. Они готовятся к тому, что мы будем действовать более активно", - отметил он.

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Напомним, Россия ворвалась в Украину без объявления войны рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру. Было много жертв.

В конце августа советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что война должна закончиться одним путем - военным поражением противника, возвращением территорий нашего государства, трибуналом над преступниками и началом трансформации РФ.

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