За минувшие сутки на линии фронта произошло более 30 боевых столкновений.

Российские захватчики за прошедшие сутки безуспешно пытались наступать на пять населенных пунктов на четырех направлениях. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений", - говорится в сводке.

В частности, на Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Кроме того, на Бахмутском направлении враг проводил наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, но успеха не имел.

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Вместе с тем, на Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 20 населенных пунктов. Это, в частности, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районах Марьинки и победы, но также успеха не имел. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки, совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Также на Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении села Равнополь. Захватчики нанесли авиационные удары в районе Сторожевого Донецкой области.

В то же время, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов.

Ситуация на фронте - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Силы обороны Украины двигаются вперед, и в частности, на всех направлениях, где ведутся наступательные действия. Также есть важные результаты в отражении российских штурмов.

Как сообщала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк, подрыв Каховской ГЭС не помешает украинскому контрнаступлению - вызванные разрушения и последствия вкладываются в глобальный план продвижения сил обороны.

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