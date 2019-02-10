На Житомирщине угрожают священникам, которые перешли в поместную церковь

Также Овручская епархия Российской Церкви проводит агитацию в приходах, распространяя листовки провокационного содержания.

В Житомирской области на священников, которые перешли в украинскую поместную церковь, оказывается давление со стороны иерарха Российской Церкви в Украине Виссариона.

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Как сообщается на сайте Житомирской епархии ПЦУ, Виссарион рассылает духовенству смс-сообщения с угрозами и призывами к покаянию.

«Также митрополит Виссарион предупреждает, что в общины, которые перешли от него, будут прибывать российские священники и люди, которые «могут помочь покаяться». Также Овручская епархия Российской Церкви проводит агитацию в приходах, распространяя листовки провокационного содержания о запрете священника и покаянии всех, кто перешел в Православную Церковь Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что от деятельности митрополита Овручского и Коростенского Виссариона уже пострадали пгт. Гранитное, с. Маклаевка, с. Федоровка Малинского района. Такое же давление оказывается и в других районах области.

«Житомирская епархия Православной Церкви Украины заявляет, что все переходы приходов и священнослужителей происходят согласно действующему законодательству Украины и канонам Православной Церкви, поэтому любые запугивания и угрозы являются недопустимыми и такими, которые противоречат основам Христовой веры», - подчеркивают в епархии.