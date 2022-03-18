Александр Невзоров заявил, что после своего заявления ему придется бежать из России.

Российский журналист Александр Невзоров написал в Telegram-канале пост, в котором рассказал правду о войне в Украине.

По его словам, несколько недель росСМИ рассказывали россиянам об "успехах" их армии на войне с Украиной, скрывая то, что происходит на самом деле. А о масштабных потерях пропагандисты и вовсе не упоминали.

Сейчас же его, вероятно, замучила совесть, и он решил раскрыть всю правду, невзирая на то, что после этого ему придется покинуть РФ.

"Я больше не могу молчать. Сейчас в Мариуполе происходит терроризм. Наша армия скинула огромную бомбу на Драматический театр, где прятались более тысячи мирных жителей. Просто вдумайтесь в эту цифру. На всех источниках мы говорили: "Холл театра полностью забит мирными жителями, которых стерегут 12 боевиков полка "Азов". А через день мы сбрасываем на него 500-килограммовую бомбу. Можно посмотреть десятки фотографий с воздуха, где написано "Здесь дети". У меня только один вопрос: разве это освобождение, когда мы убиваем сотни гражданских, чтобы ликвидировать десяток солдат?", - написал Невзоров.

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