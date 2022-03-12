На подконтрольной территории работает мобильная связь, но с большими перебоями.

Сейчас оккупировано уже 70 процентов территории Луганской области.

Об этом вечером в пятницу, 11 марта, сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

"Ситуация тяжелая: обстрелы идут повсюду- Горская община, Попасная, Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная. ... Россияне обстреливают всю инфраструктуру, школы, больницы, садики, бьют по водопроводам и газопроводам, электросетям. При этом не дают возможности восстановить, не согласовывают гуманитарные коридоры", - написал он.

Гайдай отметил, что оккупанты обстреливают всю территорию, которая сейчас под контролем Украины. Он сообщает о десятках погибших среди мирного населения и десятках раненых. Также отмечает, что есть проблема с гуманитарными грузами.

По словам Гайдая, на подконтрольной территории работает мобильная связь, но с большими перебоями. При этом на оккупированных территориях Луганской области начинают подключать российское телевидение, там распространяется российская пропаганда и фейки.

Глава Луганской области призвал украинцев не верить российской пропаганде.

"Не бойтесь оккупантов, не верьте их пропаганде, берегите свою жизнь и веру в Украину, не идите на службу к врагу, служите только нашим людям и своей стране, не помогайте убийцам, ... не предавайте страну, верьте в победу", - написал он.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают уничтожать города в Луганской области. Утром 11 марта появилась информация, что в результате обстрелов поврежден газовод и возникло несколько пожаров.

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