В результате обстрела повреждена многоэтажка.

Российские оккупационные силы обстреляли окрестности Вышгорода.

Об этом сообщает полиция Киевской области на странице в Facebook.

"24 марта оккупанты из тяжелой артиллерии совершили обстрелы в направлении жилого массива окраины Вышгорода. В результате обстрела была повреждена многоэтажка. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские Вышгородщины и фиксируют последствия обстрела.

Как сообщал УНИАН, наиболее опасными направлениями в Киевской области оставались Житомирская трасса, Буча, Ирпень, Гостомель, Немешаево, Дмитриевская и Макаровская общины, а также Мошун и север Вышгородского района.

Ночью из-за оккупантов на Киевщине произошел масштабный пожар. В результате вражеского обстрела сгорела производственно-складская база площадью 4 тысячи квадратных метров.

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