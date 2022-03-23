От обстрелов оккупантов особенно страдают Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка, Бабинцы, Здвижевка.

Наиболее опасными направлениями по состоянию на 23 марта в Киевской области остаются Житомирская трасса, Буча, Ирпень, Гостомель, Немешаево, Дмитриевская и Макаровская общины, а также Мошун и север Вышгородского района. При этом на Житомирской трассе, в Ирпене и Гостомеле продолжаются бои.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация в Facebook.

Отмечается, что в таких районах, как Белоцерковский, Бориспольский и Обуховский ситуация контролируемая, ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Под обстрелами находятся Макаровская, Бучанская, Ирпенская и Дмитровская общины Бучанского района:

"Особенно страдают Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка, Бабинцы, Здвижевка".

На грани гуманитарной катастрофы – Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка. Сложнее ситуация в Иванковской, Дымерской и Полесской общинах. В Бородянской, Дмитровской Бучанской и Гостомельской общинах наблюдается перемещение врага.

"Бучанская и Немешаевская общины – враг окопался. В Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской общинах – вражеская техника. Славутич полностью изолирован. В Фастовском районе оккупанты обстреляли градами с. Ясногородка", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли оккупантов в котел в районе Ирпеня-Бучи-Гостомеля.

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