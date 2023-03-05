У врага не безграничные запасы ракетного вооружения, подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

Управляемые авиационные бомбы россиян могут залетать на десятки километров, и для их перехвата Украине нужны современные многофункциональные самолеты и средства противовоздушной обороны.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона. "Они (россияне - УНИАН) могут применять ракеты дистанционно, как они это делают с весны прошлого года, а могут применять и авиационные бомбы, которые корректируются. Ракетное вооружение также не безгранично у врага. Поэтому корректируемые авиационные бомбы, которые имеют крылья, могут залетать на десятки километров", - отметил он.

Игнат добавил, что для перехвата ракет Украине необходимы современные истребители, в частности, F-16, чтобы защитить города и села от управляемых авиабомб, а также перехватывать бомбардировщики, из которых делают запуски.

Видео дня

Представитель подчеркнул, что дальнобойные средства ПВО, такие как комплексы Patriot и SAMP-T, также могут уничтожать управляемые ракеты россиян, однако таких установок для защиты Украины требуется большое количество.

Война России и Украины - сегодня это надо знать

4 марта эксперты сообщили, что россияне впервые использовали против украинцев управляемые бомбы, которые планируют, - УПАБ-1500В. Вес этих бомб составляет 1 500 килограммов.

Россия впервые продемонстрировала такую бомбу в 2019 году. Она предназначена для пораженея высокозащищенных объектов на расстоянии до 40 км.

Украинская сторона уже не раз просила, чтобы западные партнеры предоставили ей самолеты для защиты неба от атак РФ. Министр обороны Алексей Резников утверждал, что Украина точно получит от партнеров современные истребители нескольких типов.

Вас также могут заинтересовать новости: