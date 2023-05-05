Некоторые коллаборанты уже покинули регион.

На временно захваченных территориях Херсонской области российские военные готовят эвакуацию коллаборантов на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Центр нацсопротивления, большинство коллаборантов из населенных пунктов на косе Арабатская стрелка уже покинули регион.

В то же время в Запорожской области захватчики разработали план эвакуации работников псевдоадминистрации и членов их семей к полуострову Крым. Также готовятся к вывозу работников "Росатома" с Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

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Во временно захваченном Крыму ситуация не лучше. Оккупационные власти начали процесс создания запасов воды и продуктов из-за вероятности блокирования полуострова и южной части Херсонской области.

Эвакуация с оккупированных территорий

Новости о плане эвакуации появились на фоне массовых взрывов на временно захваченной территории Запорожской области. Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что предатели обсуждают необходимость уничтожать документы оккупационных органов власти перед бегством.

Кроме того, российские оккупационные войска уже начали вывозить жителей временно оккупированного Мелитополя Запорожской области и Скадовска Херсонской области на территорию аннексированного Крыма.

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