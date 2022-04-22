Девять из них - беспилотники оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

За минувшие сутки поражено 15 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"Сутки 21 апреля – действительно урожайный день для украинской ПВО, ведь уничтожено сразу 15 воздушных целей. Девять из них - беспилотники оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Подразделениями зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожено шесть таких аппаратов, еще два "Орлана" из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и один БпЛА – на счету ЗРВ Воздушных Сил. Почти одновременно на Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" Воздушных Сил уничтожили сразу два российских самолета. Предварительно – Су-34 и Су-35", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Десантно-штурмовые войска дополняют статистику сбитых бортов врага штурмовиком Су-25 и вертолетом Ми-8.

"Еще один Ми-8 - сбивают морские пехотинцы. Не может не радовать и тот факт, что к демилитаризации российской авиации и уничтожению пилотов-убийц приобщаются воины Национальной гвардии Украины, которые сообщают о сбитии "Аллигатора" – вертолета Ка-52 оккупантов. Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины, осуществляет прикрытие наземных войск и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск", - проинформировало Командование.

Итак, по итогам суток 21 апреля поражено 15 воздушных целей: 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52); 9 БпЛА ОТР ("Орлан-10").

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, армия России уже готовится применять устаревшую советскую военную технику в полномасштабной войне против нашей страны.