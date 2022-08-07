Представитель ВСУ подчеркнул, что самолеты ВСУ нужны "уже сейчас и сегодня".

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины рассказали, что многоцелевые истребители могут "существенно помочь" в деоккупации захваченных Россией территорий Украины.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет Радио свобода.

Представитель ВСУ подчеркнул, что самолеты нужны "уже сейчас и сегодня".

"Нам нужно деоккупировать наши территории и контролировать все воздушное пространство нашего государства. Поэтому многоцелевые истребители являются тем оружием, которое помогло бы существенно для деоккупации наших территорий как в работе по воздушным целям, так и по наземным. Многоцелевые истребители западных образцов имеют современное вооружение, современные радары", - пояснил Игнат.

Он уверен, что украинские летчики смогли бы эффективно применять такие истребители.

Как сообщал УНИАН, Украина нуждается в поставках как можно большего количества современного оружия и надеется на активное участие в этом вопросе канцлера Германии Олафа Шольца.

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