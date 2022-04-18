По его мнению, чеченские тиктокеры "работают" на две аудитории.

"Кадыровцы", более известные как TikTok-войска, снимают постановочные видео о "победах" в Украине ради рекламы. Эти ролики направлены на две аудитории.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

По его словам, в мусульманском мире над чеченскими подразделениями Кадырова тоже иронизируют из-за постановочных роликов. Эта "реклама" направлена на две аудитории.

"Первая - это внутренняя аудитория в России, где они показывают: "смотрите, как мы здесь легко захватываем и ведем бои, фактически без потерь, мы все такие бравые мусульмане". И это играет роль мобилизационного ролика для мусульман в России. А с другой стороны, вся эта реклама направлена на арабо-мусульманский мир", - отметил Исмагилов.

Муфтий заметил, что в арабо-мусульманском мире Россия действительно имеет большую симпатию и поддержку. Поэтому "кадыровцы" также работают для этой аудитории.

"Я даже уверен, что это снимается для того, чтобы показать в арабских странах - в Иране, в Пакистане, в Сирии. Чтобы показать: "вот, смотрите, мусульмане России такие верующие, такие правильные, они здесь воюют с этими националистами и фашистами - украинцами". Все это именно в таком ключе преподносится", - добавил Исмагилов.

Муфтий также отметил, что "кадыровцы" выпячивают религиозность ради контента.

Ранее "кадыровцы" отличились на захваченных территориях Украины съемкой постановочных видео, а также громкими заявлениями о взятии под контроль Мариуполя, которые сразу же опровергались. Сам Кадыров заявлял, что якобы посещал Киев и Мариуполь, что впоследствии оказалось фейком.

В то же время уже есть доказательства совершения "кадыровцами" военных преступлений в Украине.

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