Украинские защитники провели более 30 боестолкновений з прошедшие сутки.

Силы обороны Украины ведут контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские воины стойко сдерживают попытки российских оккупантов наступать.

По информации Генерального штаба ВСУ, основные усилия россияне сосредоточили на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, здесь продолжаются тяжелые бои. Всего за сутки произошли 32 боевых столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты ударили авиацией в районе Радьковки Сумской области. При этом враг бил из минометов и артиллерии по более чем 15 населенным пунктам - Карповичи, Камень Черниговской области; Белокопытово, Малушино, Бояро-Лежачи Сумской области и Казачья Лопань, Нескучное, Мороховец, Терновая Харьковской области.

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На Купянском направлении защитники Украины держат оборону. Россияне ударили артиллерией и минометами по населенным пунктам Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Берестовое, Фиголевка Харьковской области.

На Лиманском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Нанесли авиаудары в районах Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Федоровка, Веселое Донецкой области. Под артиллерийские обстрелы попали более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под огнем авиации и артиллерии противника бойцы Сил обороны успешно отбили все атаки россиян в районе Берховки Донецкой области. Враг ударил авиацией возле Ступочек и Дилиевки, а также от вражеской артиллерии пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Дружба, Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского. Нанес авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Бердичи, Керамик, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины сдерживаюь наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Макаровка, Новоукраинка, Благодатное и Богоявленка.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне пытаются не допустить продвижение украинских войск. Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового и Казацкого Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди них Свободное поле, Малая Токмачка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье Запорожской области; Антоновка, Тягинка, Чернобаевка, Никольское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В свою очередь Силы обороны Украины ведут наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по противнику, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Ситуация на фронте по сотоянию на 15 июля 2023 - данные аналитиков ISW

Эксперты Института изучения войны сообщили, что Силы обороны проводили 14 июля контрнаступательные операции на трех участках линии фронта, в частности Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом украинские силы добились частичного успеха на направлении Белая Гора-Андреевка, а также продвинулись более чем на 1700 метров на некоторых участках на Мелитопольском направлении.

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