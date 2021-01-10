О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

Сегодня российско-оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатомета в сторону позиций Объединенных сил неподалёку от Авдеевки (Донецкая область).

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

«В течение текущих суток, 10 января, на большинстве участков в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только в полдень в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета», - говорится в сводке.

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О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ» наблюдалась тишина.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.

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Автор: Юлия Петриченко