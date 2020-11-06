С начала суток на Донбассе зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны
Утром из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал огонь в районе Авдеевки, а вблизи Новолуганского совершил несколько очередей из стрелкового оружия.
Потерь среди подразделений Объединенных сил в результате обстрелов не было.
Напомним, за прошедшие сутки, 5 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одиннадцать нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.
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