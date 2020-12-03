За прошедшие сутки, 2 декабря, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
В то же время три факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы со стороны боевиков вблизи Водяного. Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же участке враг осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.
Читайте такжеОккупанты на Донбассе дважды нарушили договоренности о перемирии - Минобороны
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
С начала текущих суток, 3 декабря, российские оккупанты дважды нарушили режим тишины. Так, недалеко от Водяного враг применил несколько мин калибром 120 миллиметров, а также осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.
Украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
Вас также могут заинтересовать новости
- В разведке назвали численность российских войск на оккупированном Донбассе
- Обострение на Донбассе: диверсанты боевиков пытались заминировать позиции ВСУ российскими минами (фоторепортаж)
- Оккупанты на Донбассе запускали беспилотник, его сбили бойцы ООС
- Обстрелы на Донбассе: боевики пользовались запрещенным "тяжелым" оружием
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram