С начала текущих суток, 3 декабря, российские оккупанты дважды нарушили режим тишины.

За прошедшие сутки, 2 декабря, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

В то же время три факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы со стороны боевиков вблизи Водяного. Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же участке враг осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

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Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 3 декабря, российские оккупанты дважды нарушили режим тишины. Так, недалеко от Водяного враг применил несколько мин калибром 120 миллиметров, а также осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

Украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

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Автор: Денис Прядко