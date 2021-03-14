На обстрелы противника ВСУ открывали ответный огонь.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз обстреляли подразделения украинских военных, один боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», рядом с населенным пунктом Пивденное, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«В результате вражеских обстрелов позиций украинских подразделений один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение ... Состояние здоровья украинского защитника - удовлетворительное», - говорится в сообщении.

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По данным штаба, неподалеку от Катериновки российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Луганское враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое - еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенных пунктов Опытное и Авдеевка оккупанты открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а у поселка Пески - еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Также в районе населенного пункта Гнутово противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

«На обстрелы противника ВСУ открывали ответный огонь», - добавили в штабе.

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Автор: Тамара Отовская