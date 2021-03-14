С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз обстреляли подразделения украинских военных, один боец получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», рядом с населенным пунктом Пивденное, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
«В результате вражеских обстрелов позиций украинских подразделений один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение ... Состояние здоровья украинского защитника - удовлетворительное», - говорится в сообщении.
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По данным штаба, неподалеку от Катериновки российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Луганское враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое - еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенных пунктов Опытное и Авдеевка оккупанты открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а у поселка Пески - еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Также в районе населенного пункта Гнутово противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
«На обстрелы противника ВСУ открывали ответный огонь», - добавили в штабе.
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