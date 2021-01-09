Среди украинских воинов боевых потерь нет.

С начала суток на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

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Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 9 января, в районе проведения ООС, на подавляющем большинстве участков ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Только в обеденное время было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, вблизи населенного пункта Луганское российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Водяного на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - сообщили в штабе.

Также в сводке говорится, что сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 8 взрывоопасных предметов.

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Автор: Юлия Янкевич