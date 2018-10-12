Россия вместо отведения вооружения и боевиков делает на Донбассе противоположное - Волкер

Спецпредставитель Госдепа США отреагировал на информацию об обнаружении колонны грузовиков возле украинско-российской границы на оккупированном Донбассе.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер подчеркивает, что Российская Федерация вместо отвода вооружения и контролируемых ею боевиков делает совсем противоположное.

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Об этом американский дипломат сообщил в микроблоге Twitter.

"Россия продолжает подпитывать и направлять боевые действия на востоке Украины вопреки Минским соглашениям. Россия взяла обязательства о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения и иностранных боевиков, о расформировании незаконных вооруженных формирований, но совершает противоположное", - заявил Волкер, отреагировав на информацию о выявление наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ колонны грузовиков вблизи украинско-российской границы на оккупированном Донбассе.

Как сообщал УНИАН, беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил движение колонны грузовиков с зенитной установкой на оккупированной части Донбасса, на границе с РФ. Колонна двигалась по грунтовой дороге, где отсутствуют пропускные пункты.