Боевых потерь среди украинских бойцов нет.

С начала текущих суток, 20 сентября, оккупанты один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщается на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций.

"Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь наши воины не открывали", - проинформировали в штабе.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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Перемирие на Донбассе

22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Объединенных сил. В результате обстрела погиб украинский военный, еще один был ранен.

11 сентября в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата". Согласно сообщению пресс-службы Офиса президента, советники поддержали призыв Украины принять исчерпывающие меры для продолжения устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Светлана Закелова