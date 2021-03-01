28 февраля погиб боец 36-й бригады морской пехоты.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 28 февраля, погиб младший сержант Сергей Моисеенко.

Об этом сообщается на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.

Он лишился жизни в результате вражеского обстрела позиций ВСУ из стрелкового и снайперского оружия.

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"Смелым морским пехотинцем, добрым собратом и патриотом своей страны он навеки останется в нашей памяти. Весь личный состав 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован