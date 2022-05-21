Контрнаступление под Харьковом показало, что Украина может сделать "ударный кулак", отметил советник министра внутренних дел.

Советник главы МИД Антон Геращенко считает, что война с Россией будет продолжаться до тех пор, пока ВСУ не вытолкают всех оккупантов за украинско-российскую границу.

Об этом он рассказал в эфире украинского телевидения.

"Я думаю, что война будет продолжаться до тех пор, пока мы не сделаем для русских наш "Сталинград", нашу "Курскую дугу". Не скажу, что будет наступление на Берлин, как на Москву... Но у Украины есть все шансы вытолкать силой оружия оккупантов с оккупированных территорий Украины: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области", - заявил Геращенко.

Он добавил, что контрнаступление под Харьковом показало, что Украина может сделать "ударный кулак": превосходящими силами вытолкать россиян с наших территорий.

"Нам нужно еще больше, еще быстрее получать оружие от наших союзников, надо лучше готовить подразделения, поскольку потери есть не только со стороны орков, но и с нашей стороны. Но мотивация защищать нашу землю - огромна. А вот у россиян мотивации воевать на территории Украины практически нет", - отметил Геращенко.

Война в Украине: обновленные данные

Российские войска продолжают попытки захватить Донецкую и Луганскую область, населенные пункты в регионе рашисты обстреливают круглосуточно.

В настоящее время бои идут в окрестностях Северодонецка, тяжелая ситуация в Попасной и Золотом, уточнил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На востоке отбито 11 атак врага, уничтожено 8 танков, 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Кроме того, по мнению Института изучения войны, российские войска пытаются вернуть старые позиции на север от Харькова. Это происходит либо с целью оттянуть силы ВСУ, контрнаступающие в области, либо укрепить оборону в том направлении.

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